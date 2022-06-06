Для школярів Дніпра провели квест з медіаграмотності. Протягом кількох годин дітей вчили виявляти дезінформацію. Як в умовах війни не стати мішенню пропаганди та протистояти фейкам -розповість наш кореспондент Артур Терещенко.

Правда чи дезінформація? Кілька годин півсотні дніпровських школярів під наглядом дорослих досліджували соцмережі, шукаючи фейки.

Вікторія Танич, заступниця директора Дніпровського дитячо-юнацького центру "Штурм":

У нас тут діти від 7 до 12 років. Вони дуже активно користуються смартфонами. Вони вже краще за дорослих, і швидше за дорослих можуть знайти якусь інформацію і тому дуже важливо, щоб вони використовували ці можливості правильно.

Тринадцятирічна Анастасія в соціальних мережах проводить не менше 4 годин на добу. Школярка переконалася, що частина переглянутого в інтернеті - завуальована брехня.

Анастасія Вайнілович, учасниця квесту:

Треба перевіряти першоджерело. Я навчилася дуже розуміти де правдива, де неправдива інформація. Мені це дуже піде на користь.

Інтерактивний квест перетворив дітей на професійних фактчекерів.

Олена Чуєва, директорка КП "Інфо-рада-Дніпро":

У нас є тут такі ігри, як зіпсований телефон, шум там, щоб якось їх зацікавити, різні форми придумували, а також дуже багато таких фотокарток, на яких вони зможуть з гаджетів переходити по QR-кодам і так перевіряти, дивитися, і вчаться відрізняти, яка інформація є правдивою, яка ні.

За вправне проходження квесту кожен учасник отримав приз. У Дніпрі подібні заходи з медіаграмотності для підлітків організовуватимуть протягом усіх літніх канікул.