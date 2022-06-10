Франція надасть Україні важке озброєння - Макрон [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський ввечері 9 червня провів телефонну розмову з французьким лідером Емманюелем Макроном. Той заявив про готовність збільшити постачання Києву озброєнь, зокрема тяжких, повідомила прес-служба Єлисейського палацу.
За даними радіостанції Europe 1, Франція може до кінця місяця оголосити про передачу Україні шести самохідних артилерійських установок CAESAR калібром 155 мм.
Перші шість CAESAR українські військові вже отримали і застосовують на фронті. Про нові поставки Макрон може оголосити під час візиту до Києва найближчими тижнями.
"Caesar" - це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.
Французький "Цезар" - на колісному шасі, що робить їх мобільними та маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль.
Має достатньо високу швидкострільність - 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.
Caesar виробляється французькою компанією Nexter на базі вантажівки з колісною формулою 6х6 виробництва французької компанії Arquus концерну Renault.
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