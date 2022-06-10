І почнемо цю годину з теми... економічної. Бо наша економіка зараз - це економіка воєнного часу. І вона обов'язково має працювати. Та робити це - чесно, бо саме вона забезпечує фронтовий тил. Про це напередодні говорив Володимир Зеленський. І про це протягом найближчої півгодини будемо говорити і ми.

А почнемо із матеріалу, як український бізнес шукає безпечне місце для роботи. І одним з регіонів, який приймає такі підприємства стала Черкащина. Туди переїхали і промисловість, і сільське господарство. На одній із таких компаній-переселенців побувала і наша знімальна група.

Чоловіки зосереджено збирають опалювальні панелі. Олександр родом із Луганщини. Там працював на підприємстві, проте після наступу окупантів довелось терміново евакуюватись.

Олександр Тихонов - керівник підрозділу:

Коли в мене вже шибки повилітали, ми дружиною рішили, шо треба їхати, так як хлопці знайомі були в Черкасах, то їхали сюди і далі думали шо робити з виробництвом.

Поряд навчається Валентин, він нині на стажуванні у нещодавно запущеному підприємстві. Чоловік теж переселенець, але із Чернігівщини.

Валентин Петренко – працівник підприємства:

Постійні авіанальоти вночі, також відрізання міста від постачання, це після того, як автомобільний міст підірвали і ми думали шо не будеом більше Україною, тому захотілося кудись переїхати.

Для власників бізнесу це вже другий переїзд. У 2014-му з Луганська перебралися на підконтрольну Україні частину області, а тепер ось - у Черкаси. Підприємці встигли вивезти лише десяту частину майна.

Владислав Сушко, співзасновник підприємства:

Керівник виробництва поїхав туди і там біля нього вже був обстріл і на другий день відбулась окупація, тобто ми буквально день не встигли, це 6 вантажівок, близько 12 тонн, а ми встигли вивезти мікроавтобусом лише близько 4 тонн.

За сезон підприємство випускало до 30 тисяч опалювальних панелей, мають і чимало власних запатентованих розробок. А нині бізнесмени починають усе ледь не з нуля.

Ілля Лапушев, співзасновник підприємства:

Если мы перевезем оттуда наше обладнання, это будет подарок, это 100%. Мы говорим сейчас о том, что запускаем производство тут плюс на сегодняшний день у нас есть еще один новый продукт, который должен войти в этот рынок.

Загалом на Черкащину переїхали вже два десятки підприємств, ще 13 ведуть перемови про релокацію бізнесу. Найбільша проблема - виробничі площі і приміщення, та з цим намагається допомагти обласна влада.

Ігор Табурець, голова Черкаської ОВА:

Ми звертаємо увагу на те, щоб наш потужний економічний фронт розвивався, оскільки Черкащина є акцентом розвитку підприємництва в даний момент і ми намагаємся підтримати саме економічним зростанням нашу державу, це стосується і збільшенням робочих місць.

А підприємство з Луганщини вже знайшло нових постачальників матеріалів і нарощує потужності. В очікуванні, коли рідні міста будуть звільнені від загарбників, щоб туди повернувся бізнес та нормальне життя загалом.