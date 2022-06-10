Український бізнес шукає безпечне місце для роботи: до Черкащини переїхали промисловість та сільське господарство [ Редагувати ]
І почнемо цю годину з теми... економічної. Бо наша економіка зараз - це економіка воєнного часу. І вона обов'язково має працювати. Та робити це - чесно, бо саме вона забезпечує фронтовий тил. Про це напередодні говорив Володимир Зеленський. І про це протягом найближчої півгодини будемо говорити і ми.
А почнемо із матеріалу, як український бізнес шукає безпечне місце для роботи. І одним з регіонів, який приймає такі підприємства стала Черкащина. Туди переїхали і промисловість, і сільське господарство. На одній із таких компаній-переселенців побувала і наша знімальна група.
Чоловіки зосереджено збирають опалювальні панелі. Олександр родом із Луганщини. Там працював на підприємстві, проте після наступу окупантів довелось терміново евакуюватись.
Олександр Тихонов - керівник підрозділу:
Коли в мене вже шибки повилітали, ми дружиною рішили, шо треба їхати, так як хлопці знайомі були в Черкасах, то їхали сюди і далі думали шо робити з виробництвом.
Поряд навчається Валентин, він нині на стажуванні у нещодавно запущеному підприємстві. Чоловік теж переселенець, але із Чернігівщини.
Валентин Петренко – працівник підприємства:
Постійні авіанальоти вночі, також відрізання міста від постачання, це після того, як автомобільний міст підірвали і ми думали шо не будеом більше Україною, тому захотілося кудись переїхати.
Для власників бізнесу це вже другий переїзд. У 2014-му з Луганська перебралися на підконтрольну Україні частину області, а тепер ось - у Черкаси. Підприємці встигли вивезти лише десяту частину майна.
Владислав Сушко, співзасновник підприємства:
Керівник виробництва поїхав туди і там біля нього вже був обстріл і на другий день відбулась окупація, тобто ми буквально день не встигли, це 6 вантажівок, близько 12 тонн, а ми встигли вивезти мікроавтобусом лише близько 4 тонн.
За сезон підприємство випускало до 30 тисяч опалювальних панелей, мають і чимало власних запатентованих розробок. А нині бізнесмени починають усе ледь не з нуля.
Ілля Лапушев, співзасновник підприємства:
Если мы перевезем оттуда наше обладнання, это будет подарок, это 100%. Мы говорим сейчас о том, что запускаем производство тут плюс на сегодняшний день у нас есть еще один новый продукт, который должен войти в этот рынок.
Загалом на Черкащину переїхали вже два десятки підприємств, ще 13 ведуть перемови про релокацію бізнесу. Найбільша проблема - виробничі площі і приміщення, та з цим намагається допомагти обласна влада.
Ігор Табурець, голова Черкаської ОВА:
Ми звертаємо увагу на те, щоб наш потужний економічний фронт розвивався, оскільки Черкащина є акцентом розвитку підприємництва в даний момент і ми намагаємся підтримати саме економічним зростанням нашу державу, це стосується і збільшенням робочих місць.
А підприємство з Луганщини вже знайшло нових постачальників матеріалів і нарощує потужності. В очікуванні, коли рідні міста будуть звільнені від загарбників, щоб туди повернувся бізнес та нормальне життя загалом.
по темі
Російські окупанти намагаються відібрати в нас не лише наші землі, а й нашу економічну міць. З авіації, артилерії - гатять по заводах, елеваторах, нафтобазах.
Попри втрачені потужності підприємство зберегло свій бізнес. І нині відновлює роботу. Ольга Лучек продовжить тему.
Згідно з прогнозом Організації економічної співпраці та розвитку - інфляція і надалі зростатиме, а от зростання економіки навпаки гальмуватиметься.
В середині травня остаточно й безповоротно з рф пішов ветеран іноземного бізнесу - "МакДональдз". Компанія почала працювати на російському ринку 32 роки тому. Жителі москви тоді першими відчули капіталізм на смак.
За однією з версій окупантів, причина в розмінуванні акваторії Азовського моря. Та є й інша версія - в місті поширюється холера. Навіть Всесвітня організація охорони здоров'я попередила: вакцину вже привезли в регіон.