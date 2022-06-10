Україна розпочала підготовку до "Євробачення-2023" [ Редагувати ]
Україна вже розпочала підготовку до пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Кабінет міністрів сьогодні створив організаційний комітет. Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.
Відповідне рішення було прийняте у п'ятницю, 10 червня, на засідання уряду. Кабмін також затвердив склад оргкомітету.
Створено організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу "Євробачення" та затверджено його склад.
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