Україна вже розпочала підготовку до пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Кабінет міністрів сьогодні створив організаційний комітет. Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

Відповідне рішення було прийняте у п'ятницю, 10 червня, на засідання уряду. Кабмін також затвердив склад оргкомітету.