Героїзм та вмотивованість захисників України утримує ворога на східному напрямку

Російська армія на Луганщині намагається прорвати оборону та захопити Сєвєродонецьк. Найважчі бої сьогодні точилися у Тошківці та Горіховому. А у Врубівці окупанти, попередньо, застосували заборонений міжнародними конвенціями "Сонцепьок". Для розуміння - ця зброя за лічені хвилини випалила ущент кілька вулиць. Про загиблих інформація ще уточнюється.

Євген Соломін про найгарячіші точки на лінії фронту далі.

У Сєвєродонецьку російська армія з авіації та артилерії завдала чергових ударів по об'єднанню "Азот". На хімзаводі пошкоджений залізничний вузол. Під обстрілами цегляний та дослідницький заводи.

Через люті обстріли окупантами, зросла кількість загиблих серед цивільного населення. Проте кількість жертв назвати неможливо, адже вогонь ворог припиняє лише в одному випадку - коли перезаряджає зброю.

У Сєвєродонецьку російська армія тримає частину міста. Промзона та прилеглі території - за нами. Проте окупантам немає спокою навіть у тих мікрорайонах, які вони контролюють.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

У Палаці культури хіміків русня вирішила провести нараду. Щось там "нахімічили". У вікна до них залітали снаряд, гранати. Про кількість загиблих орків-хіміків з Палацу хіміків - дізнаємося скоро. Перерахуйте, орки, чи всі кадирівці, буряти, москалі на місці? Здається, не вистачає.

Сюди "руський мир" відправив 30 ракет. Чорна, розбомблена руїна - така тепер колишня гордість Луганщини - Льодова арена. Після перемоги її доведеться будувати наново.

Вот наверное прилетело недавно.

У сусідній Попасній "руський дух" живе місяць… а в Рубіжному - майже два.

Тут російська армія мародерів уже вскрила всі квартири і повиносила унітази з рукомийниками та телевізорами.

***, плазму не донес. Ми оказались быстрей этого петуха.

На Сєвєродонецькому напрямку російська армія наступає з боку Новотошківки-Горіхового та Врубівки.

Ці фото з Врубівки - результат застосування окупантами забороненої міжнародними конвенціями зброї - вогнеметної системи "Сонцепьок". Випалені кілька вулиць. Якщо в хатах були люди - вони згоріли живцем.

Знищує ворог і Лисичанськ. Місто, яке контролює українська армія, російські окупанти закидають ракетами та мінами із землі та повітря.

Під час патрулювання поліцією Луганщини буде надана гуманітарна допомога віддалених районів.

Росіяни гатять снарядами такого калібру, що пробивають бетонні стіни.

Все ребята! Добро пожаловать на территорию мирной (относительно) Украины! Город Краматорск встречает лисичан и северодончан.

Евакуація з Луганщини можлива завдяки військовим, поліції та волонтерам.

Это первый перевалочный пункт. Потом вы поедете на Днепр.

На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування. Ймовірно, готують наступ на Миколаївку та Комишуваху. Сюди окупанти додатково перекинули одну батальйонну тактичну групу - це вісім сотень поки що ще живих орків.

Не шевелитесь - все нормально будет! Вы слышете меня? - Слышу, слышу, не поднимаю - у меня рука онемела! - Тихо-тихо!

Росіяни і тут використовують перевірену тактику - рівняють із землею житлові будинки, щоб завдати максимальної шкоди.

І хоч кажуть, що ракета в одну точку двічі не падає. Сюди прилетіла…тричі.

Господи, скільки ж я ще буду переживать! Уже третій раз - 41-й, 14-й, 22-й! - А що і в 14 обстрілювали! - Да! Це ж наново все! Тепер і діда нема, і сина нема, і баба нікуди не годиться!

Ця школа пережила фашистів, але не рашистів.

Ось так - все, що залишилось.

Авдіївка та 20 навколишніх сіл рашисти вкривають вогнем.

Місто Авдіївка. Нслідки прильоту зі сторони, по траєкторії, зі сторони Ясинуватої, РСЗВ "Град".

За добу росіяни завдали 16 ударів по Донецькій області - пошкоджено 30 цивільних об'єктів, є загиблі та поранені.

Бомбят нас, убивают. Начали днем и все ночь! Бабахали, бабахали!

Роман Дводненко, керівник сектору Авдіївського міськвідділу поліції:

Люди гинуть під завалами, просто багато завалює, шрапнеллю накривало, "Буратіно". Літаки - що є тим по городу і гатять.

Через обстріли частина Донеччини - без електрики.

Павло Кириленко, головадонецької обласної військової адміністрації:

Без електрики Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка, Бахмут - усі найбільші міста на вільній території Донеччини. Прагнемо відновити постачання електрики якнайшвидше, але все залежатиме від безпекової ситуації.

Героїзм та вмотивованість захисників України утримує ворога на східному напрямку, ламаючи плани російської армії захопити весь Донбас.