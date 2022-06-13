У Миколаєві переорієнтували електротранспорт: тролейбусами возять питну воду [ Редагувати ]
Був пасажирський транспорт - став вантажний. У Миколаєві електротранспорт - переорієнтували. Зараз тролейбусами перевозять... питну воду. Бо в місті з нею буквально катастрофа. Бо ж централізоване водопостачання не працює. І люди, щоб отримати хоча б кілька літрів води, вистоюють у чергах по кілька годин.
Про миколаївську проблему та намагання її вирішити, розкаже Марина Михайловська.
Цей тролейбус виїжджає на маршрут. Утім в салоні - жодного пасажира. Замість людей тут - ємності з водою. І це нова реальність Миколаєва. Бо в місті вже тривалий час немає централізованого водопостачання. Ніна Федорівна, щоб наповнити баклажки простояла в черзі кілька годин.
Ніна Федорівна - жителька Миколаєва:
Каждый божий день. Вы ж видите, какая очередь большая. Там нет и там нет. А сюда люди все. Вот это всем не хватит. А соленую ж нельзя пить.
Воду на тролейбусах та трамваях доставляють миколаївцям безкоштовно. Цей виїзд, каже водій Володимир, в нього вже другий.
Володимир Ярошенко - водій тролейбусу:
Мы каждый день развозим по трем локациям. Это Лески, Фрунзе и Строителей. Мы туда развозим каждый день. Очень много народа. Бывает, что не хватает воды. Но людям очень-очень нужно.
Воду видобувають на території самого підприємства. В землі пробурили скважину та встановили додаткову систему очистки.
Юрій Сметана - директор КП "Миколаївелектротранс":
Ми встановили мінералізатор до цієї станції. Вчора здали повторно аналізи. Нам обіцяють надати сертифікат. Ми побачимо, чи вона відповідає нормам питної води, чи вона так і залишиться очищеною.
Але основна робота підприємства - перевезення пасажирів по місту не припиняється. Щоправда, кількість транспорту на лініях з початком війни скоротилася майже вдвічі. Менше стало і працівників. Наталія - водійка трамваю, каже: працювати доводиться по 12 годин на день. До бронежилету та обстрілів жінка вже звикла.
Наталія Цапюк - водійка трамваю:
Если обстрелы где-то далеко, стараемся вывезти людей с этого участка. Если попадаем под обстрел, просим людей лечь на пол, головы прикрыть руками. А сами стараемся вывезти с этого участка.
З початком повномасштабної війни виручка підприємства скоротилася майже втричі, розповідає директор підприємства. Ще й проблеми з запчастинами: раніше їх замовляли на територіях, які зараз в окупації.
Юрій Сметана - директор КП "Миколаївелектротранс":
Кожен розуміє, що все, що він робить, робить для нашої спільної перемоги - виходить на лінію, працює, ризикуючи життям кожного дня. І їде, ремонтує лінії або колії. Всі ці роботи для нашої спільної перемоги.
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