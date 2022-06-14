Сполучені Штати Америки регулярно допомагають Україні озброєнням, крім цього, США планує виділяти нашій країні щомісячну допомогу у розмірі 1,5 мільярда доларів.

Про це заявив заступник помічника міністра закордонних справ США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган у Wilson Center.

Він нагадав, що Вашингтон уже виділив на підтримку України мільярд доларів.

"Ми вже виділили на ці цілі мільярд доларів через різні механізми і маємо намір спрямовувати ще по 1,5 млрд доларів щомісяця протягом чотирьох-п'яти місяців", - заявив Дерек Хоган.

Дипломат уточнив, що ці кошти призначені на підтримку роботи українського уряду у воєнний час.