США анонсували щомісячну грошову допомогу Україні [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки регулярно допомагають Україні озброєнням, крім цього, США планує виділяти нашій країні щомісячну допомогу у розмірі 1,5 мільярда доларів.
Про це заявив заступник помічника міністра закордонних справ США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган у Wilson Center.
Він нагадав, що Вашингтон уже виділив на підтримку України мільярд доларів.
"Ми вже виділили на ці цілі мільярд доларів через різні механізми і маємо намір спрямовувати ще по 1,5 млрд доларів щомісяця протягом чотирьох-п'яти місяців", - заявив Дерек Хоган.
Дипломат уточнив, що ці кошти призначені на підтримку роботи українського уряду у воєнний час.
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