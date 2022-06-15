Ізюмський напрямок: наскільки важка ситуація в регіоні? [ Редагувати ]
Найважчі дні за весь час війни переживає Сєвєродонецьк. Ворог не припиняє штурм ані на хвилину. На околиці росіяни стягнули додаткові сили з окупованого Луганська. Мости, які вели до міста, підірвані. А територію підприємства "Азот", у сховищах якого намагаються врятуватися близько півтисячі мирних жителів із дітьми, рашисти безжально бомбардують...
Із землею ворог рівняє й інші міста й села Донбасу. Ситуація в регіоні дуже важка. Наш воєнкор Руслан Смещук вирушив на Ізюмський напрямок, до кордону Донецької та Харківської областей. Як виглядає війна - побачимо в його ексклюзивному репортажі.
Руслан Смещук, кореспондент:
Зараз ми їдемо на передові позиції Барвенківсько-Ізюмського напрямку, в якийсь момент ця ділянка фронту була вкрай напружена - адже тут росіяни зосередили значні сили й намагалися відрізати донбаське угрупування Збройних Сил. Проте через вкрай важку, але розумну оборону - росіян тут знекровили, вибили техніку та особовий склад до того рівня що через втрати ті підрозділи російські, які атакували тут - фактично перестали функціонувати як військова одиниця. Ну а ми подивимось на власні очі, що тут відбувається.
Це кордон Донецької та Харківської областей. Чим ближче до лінії зіткнення - тим гірші дороги, тим більше вирв та ракет навкруги. Ну і більше ймовірність піймати приліт.
Гра в рулетку…в росiйську. Як повезе…буває обстріли, що попадаємо, головне не зупинятись, якщо бачимо що десь хтось обстрілює - головне не зупинятись - бо в рухому мішень трошки важче попасти.
Місцеві фронтові селища - геть розбиті - та знелюднені.
Прямо посеред двору тут можна побачити нерозірвану авіабомбу. Цю просто прикрили дерев'яшками, ну щоб випадково не штовхнути. А поряд - на сусідній вулиці демонстрація, Що буде, якщо вона все ж таки вибухне.
Руслан Смещук, кореспондент:
Ну от такі вирви, чи навіть не вирви - а реальні кратери залишаються після розриву авіаційної бомби.
Ну і звісно - періодичні обстріли.
Так, ну от щось починаеться обстріл. В принципі тут таке - постійно.
Періодично відбуваються бої - на короткій дистанції.
Повезло, що він попав в оцю защіту, і вона відкинула снаряд, зламала струю. І механіка запаяло, механіка я кувалдою вибивав вже знутрі. Щоб він зміг вилізти, бо він люк не міг відкрити. Бо там все завернуло.
Сергій - танкіст. Саме вони часто на собі відчувають всю важкість ближнього бою. Його екіпаж зійшовся з російським танком.
Сергій, військовослужбовець ЗСУ:
Піхота просила помогти їм, ми вийшли із за повороту - і він такий стоїть - метрів менше ста. Я один раз вистрелив - він не поняв откуда. Ми назад закотились я там з балістикой трохи переплутав.
А потім - знову атака.
Сергій, військовослужбовець ЗСУ:
Я вискакую, щоб ще раз його влупить - а він повернув пушку в сторону, і я питаюся стрельнуть - а в мене ще конвейер загружается. І він башню на мене повертає. І воно як в кіно, бл***, ти майже бачишь як снаряд в тебе вилітає. І я йому блін плюху тоже. Вистрилив в нього він в мене - там вже піхота його добила с "Джавелінів".
Його танк - посічений осколками. Це наслідки полювання російських ракетників.
Руслан Смещук, кореспондент:
Ну от такі вирви - це, так би мовити, матеріальні знаки уваги від ворожої артилерії - до наших танкістів, адже росіяни шукають де стоять бойові машини. Шукають яким чином, просто обстрілюють квадрат за квадратом ті місця, де можуть розташовуватись танки.
Михайло, військовослужбовець ЗСУ:
Мы занимаемся двигателем, хотели коробки поднять отрегулировать, Серега пулеметы чистил - и тут в 20, 30 метрах по нам давай грады падать. Они в основном этим стреляют, а пехотинцы их по посадкам сидят.
Градами по нас вдарили, дірок насверлили гади… отут дірочка, отам дірочка…ми як раз танк ремонтували - і вони як начали падать, ми фьють - як курчата під квочку під танк сховалися…вилізли - воно в ушах все свистить.
Проте ще кілька тижнів тому - вогневий тиск на наші позиції був сильніший.
Михайло, військовослужбовець ЗСУ:
И самолеты были, и вертолеты… слышали мы - что вертушки их летают, издалека стреляют, а больше не летает…вы понимаете с чем это связано? Бояться, потому что они как не прилетают - сбивают их. Они просто такого не ожидали - как в начале войны.
Проте найбільший тягар зараз лягає на українську артилерію - і реактивну, і ствольну.
Вели вогонь по нашій піхоті, а ми вгамували їхню зброю.
Стреляют пушки из кустов.
Попри суттєву перевагу росіян в стволах, їх - б'ють. Українські артилеристи протиставляють кількості - швидкість, прицільність і кваліфікацію.
Роман, військовослужбовець ЗСУ:
Це як гра така - ви розумієте, хто бистріше, хто кого помітить…завжди планується шляхи відходу. Кудой, як ідеш, дивлячись в яку сторону будуть обстрілювати. Вони можуть прочісувати навмання взагалі.
І ось навіть в таких умовах, тут живуть мирні мешканці. Борис - єдиний, хто залишився у своєму селі. Його ми зустріли, коли він йшов у гості до своїх друзів. Ті - теж єдині жителі вже в іншому селищі. Люди неймовірного спокою та фаталізму.
Борис, єдиний місцевий житель:
Ну а что сделать, работа у меня тут. Я сторожую пасеку. 350 уликов куда перевезешь? С одних бомб под другие? - Вы очень храбрый человек. - Ну а что сделаешь, привыкли уже.
Тим часом росіяни збільшують кількість обстрілів тилових міст Донеччини.
Оборона українського Донбасу триває.
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Окупанти підтягнули додаткові сили з боку окупованого Луганська. Обстрілюють сєвєродонецьке об'єднання "Азот" - у сховищах якого намагаються врятуватися близько півтисячі мирних жителів з дітьми.
На Донеччині Бахмутський та Краматорський райони через постійні обстріли залишилися без електрики. Окупанти пошкодили високовольтну лінію. Через це під землею були заблоковані гірники.
За оцінками Генштабу, зараз на Донбасі тривають найважчі бої за вісім років війни з росією. Але, наші захисники переконані - сил на таку потужну навалу в рашистів вистачить максимум на тиждень-півтора.
Але оборону тут тримають - просто якісь надпотужні чоловіки. Цей хлопець на першому місяці вторгнення був поранений в груди, біля серця. Відлежав у шпиталі після операції, і - знову повернувся в стрій. До своїх.
Ці фото з Врубівки - результат застосування окупантами забороненої міжнародними конвенціями зброї - вогнеметної системи "Сонцепьок". Випалені кілька вулиць. Якщо в хатах були люди - вони згоріли живцем.