До Чехії прибуло 370 тисяч українських біженців

Парламент Чехії підтримав рішення про обмеження виплат українським біженцям так званої гуманітарної допомоги у розмірі 5000 крон (200 євро). Про це повідомило "Чеське радіо".

Згадана сума не нараховуватиметься, якщо чеська держава безкоштовно надає біженцям притулок, харчування та гігієнічні засоби.

Таким чином чеська влада намагається ліквідувати "дотаційний туризм". Держава також перевірятиме - чи проживають зареєстровані в Чехії біженці за тими адресами, які були ними заявлені.

Гуманітарна допомога, починаючи з другого місяця перебування біженців на території Чехії, нараховуватиметься за місцем постійної реєстрації.

Документ ще має підписати президент Чехії Мілош Земан.

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Раніше уряд Чеської Республіки ухвалив рішення, що так званий "тимчасовий захист", адресований біженцям з України, не надаватиметься громадянам, які одночасно мають паспорти інших країн ЄС. Також продовжено заборону на оформлення віз і дозволів на перебування в Чехії громадянам росії та білорусі.

За даними МВС Чехії на 10 червня, після 24 лютого до республіки прибуло майже 370 тис. українських біженців. 53,6 тис. людей прийняла Прага та прилеглий до неї Центрально-Чеський край.

Нагадаємо, що з 1 липня Польща припинить виплати допомоги для українських біженців.