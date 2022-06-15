Частину українських біженців у Чехії позбавлять грошових виплат [ Редагувати ]
Парламент Чехії підтримав рішення про обмеження виплат українським біженцям так званої гуманітарної допомоги у розмірі 5000 крон (200 євро). Про це повідомило "Чеське радіо".
Згадана сума не нараховуватиметься, якщо чеська держава безкоштовно надає біженцям притулок, харчування та гігієнічні засоби.
Таким чином чеська влада намагається ліквідувати "дотаційний туризм". Держава також перевірятиме - чи проживають зареєстровані в Чехії біженці за тими адресами, які були ними заявлені.
Гуманітарна допомога, починаючи з другого місяця перебування біженців на території Чехії, нараховуватиметься за місцем постійної реєстрації.
Документ ще має підписати президент Чехії Мілош Земан.
Раніше уряд Чеської Республіки ухвалив рішення, що так званий "тимчасовий захист", адресований біженцям з України, не надаватиметься громадянам, які одночасно мають паспорти інших країн ЄС. Також продовжено заборону на оформлення віз і дозволів на перебування в Чехії громадянам росії та білорусі.
За даними МВС Чехії на 10 червня, після 24 лютого до республіки прибуло майже 370 тис. українських біженців. 53,6 тис. людей прийняла Прага та прилеглий до неї Центрально-Чеський край.
Нагадаємо, що з 1 липня Польща припинить виплати допомоги для українських біженців.
по темі
У Празі з 15 червня закриється центр допомоги біженцям з України. Про це повідомив мер чеської столиці Зденек Гржиб. За словами мера, Прага вже не має можливостей для розміщення біженців
Яку допомогу німцям пропонує уряд? І що зміниться для українських біженців, які мешкають в Німеччині? Розкаже Тетяна Логунова.
У середу, 15 червня, президент України Володимир Зеленський звернувся до обох палат парламенту Чехії та до всіх чехів
Біженці зізнаються - неймовірно сумують за домом та близькими. Саме це й стає головною причиною повернення. Докладніше - далі.
Кошти та гумдопомогу, отримані завдяки таким проєктам, місцева діаспора відправляє в Україну. Скільки вже вдалося зібрати, знає Світлана Прокопчук.
На Донбасі у боях з російською армією загинув доброволець з Чехії. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Липавський. За даними чеських журналістів, загинув Міхал Й. із Тршебича, який вступив до лав добровольчого батальйону "Карпатська Січ". За інформацією Чеського телебачення, він воював на південь від Ізюма