Візовий режим з росією: деталі постанови Кабміну [ Редагувати ]
Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом росії про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів. Про це свідчить постанова від 17 червня 2022 р. № 692.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 липня 2022 року.
Припинити дію угоди між урядом України і урядом російської федерації про безвізові поїздки громадян України і російської федерації, вчиненої 16 січня 1997 р. у м. москві.
Згідно з постановою, запроваджені тимчасові обмеження на перетинання державного кордону для громадян рф - жителів прикордонних територій на підставі лише паспортів.
Крім того, установлено, що громадяни російської федерації - жителі прикордонних регіонів росії в’їжджають в Україну та виїжджають з України виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.
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