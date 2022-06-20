Буковинцю, який вбив павича, оголосили про підозру. За даними слідства, 3 червня під час відпочинку поблизу річки Сірет в межах села Карапчів колишнього Глибоцького району, 18-річний місцевий житель жорстоко поводився з павичем.

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Птаха придбав заздалегідь. Усвідомлюючи, що його дії завдадуть тварині істотного болю та можуть спричинити каліцтво або смерть, молодик з особливою жорстокістю наносив їй тілесні ушкодження. Факт знущання фіксували друзі підозрюваного на відео, яке оприлюднили у соцмережах.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.