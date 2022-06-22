Європейська Рада ухвалила рішення надати Україні статус кандидата в ЄС - ЗМІ [ Редагувати ]
Європейська Рада ухвалила рішення надати статус кандидата Україні та Молдові. Таке формулювання використовується в останньому проекті рішення Європейської Ради.
Про це повідомляє в Twitter журналіст Рікардо Йозвяк.
"Після оголошення статусу кандидата в ЄС Україні та Молдові Європейська Рада прийме рішення про подальші кроки для подальшої інтеграції в європейське товариство", - йдеться в повідомленні.
Але це буде можливо тільки після того, як тільки всі умови, викладені комісією, будуть повністю виконані.
the latest #EUCO draft states that "The European Council has decided to grant the status of candidate country to #Ukraine & to the Republic of #Moldova." also notes that the Council will decide on further steps once all the conditions spelled out by the commission are fully met— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 21, 2022
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