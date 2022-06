Європейська Рада ухвалила рішення надати статус кандидата Україні та Молдові. Таке формулювання використовується в останньому проекті рішення Європейської Ради.

Про це повідомляє в Twitter журналіст Рікардо Йозвяк.

"Після оголошення статусу кандидата в ЄС Україні та Молдові Європейська Рада прийме рішення про подальші кроки для подальшої інтеграції в європейське товариство", - йдеться в повідомленні.

Але це буде можливо тільки після того, як тільки всі умови, викладені комісією, будуть повністю виконані.

the latest #EUCO draft states that "The European Council has decided to grant the status of candidate country to #Ukraine & to the Republic of #Moldova." also notes that the Council will decide on further steps once all the conditions spelled out by the commission are fully met