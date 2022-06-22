Європейська Рада ухвалила рішення надати статус кандидата Україні та Молдові. Таке формулювання використовується в останньому проекті рішення Європейської Ради.

Про це повідомляє в Twitter журналіст Рікардо Йозвяк.

"Після оголошення статусу кандидата в ЄС Україні та Молдові Європейська Рада прийме рішення про подальші кроки для подальшої інтеграції в європейське товариство", - йдеться в повідомленні.

Але це буде можливо тільки після того, як тільки всі умови, викладені комісією, будуть повністю виконані.