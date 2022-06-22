Збройні сили України вдарили по острову Зміїний. При чому - з різних різновидів зброї. І за даними Генштабу, росіяни зазнали на Зміїному дуже відчутних втрат - і людських, і технічних.

Узагалі, ситуація на Чорному морі для росіян - «не дуже». Плани з десантом в Одесі - провалилися, а флот - зазнає регулярні втрати. Хоча ще донедавна - Чорноморський флот вважали ледь не найсильнішим у Східній Європі. Але це - виявилося таким же міфом, як і наратив про другу армію світу.

Як ЗСУ пошарпали ворожу армаду? І як росіяни тиснули своїм флотом на Україну ще ДО війни? Богдан Вербицький - про флот, політику та шантаж.

Великий, грізний, потужний. Так ми думали про російський флот.

Володимир Путін, президент Російьскої Федерації:

Мы должны обеспечить и укрепить статус одной из ведущих морских держав.

Хіба що за втратами! Вони у Чорономорського флоту постійно збільшуються!

Микола Давидюк, політичний експерт:

Яка імперія, такий і флот.

Який використовували не тільки для військових, а й для політичних цілей!

Олексій Данілов, секретар РНБО України:

Це той наслідок, що ми маємо сьогодні окуповану частину Криму.

Що зараз у море ходить? Чому Чорноморський флот Росії став... флотилією? І які його "арсенальні перспективи"?

Богдан Вербицький, кореспондент:

Чисельністю в 25 тисяч осіб та 89 кораблів. (Зараз, щоправда, вже менше). Чорноморський флот базується в декількох портах: Новоросійськ, Туапсе, Темрюк, Таганрог, ну і звісно, окупований Севастополь. З початком повномасштабного вторгнення, на флот у Кремлі робили велику ставку. В Одесі мав висадитися десант, а на Зміїїному планували влаштувати повноцінну військову базу. Але, цей невеличкий острів для росіян став уже проклятим.

Олександр Коваленко, військовий експерт :

Той контингент, який зараз розташований на острові Зміїїний, вони майже суїцидники.

Елементарна арифметика: з материкової України до острова ближче, ніж з окупованого Криму. Військам на Зміїний треба регулярно постачати озброєння та провіант. А з цим зараз - проблеми.

Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента:

- Мы утопили российский буксир, который действовал, который действовал как судноснабжение, который называется Валдимир Бех. Бех-бех, да? В него попало две ракеты. В районе четырёх утра. - А что за ракеты? - Гарпун. - То есть, это британские ракеты? - Да, британские.

- Добрий день, Everybody. I`m Boris Johnson from London.

Але чому російський флот такий вразливий до вогню з протикорабельних комплексів? Все через погане ППО на кораблях.

Олег Жданов, військовий експерт :

Я помню все эти рассказы, что супер-соверемнная система С300. А вы посмотрите, что произошло после крейсера "Москва"? Они похватали "ТОР 2М"- это самая новая модернизация ТОРа. Так они его поставили на палубу, попривязывали на палубу проволокой. Это говорит о том, что система ПВО этих кораблей нерабоча, либо она настолько слаба, что они ей не доверяют и предпочитают поставить более новый, более рабочий ТОР.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Вони вимушені зараз перетворювати саме от острів Зміїний саме на ось таке ешеловане ППО в цьому регіоні.

Тож маємо замкнене коло, яким ходять російські кораблі. Бо це ППО необхідно доправити. А щоб це зробити - треба не потрапити під вогонь протикорабельних комплексів. І з цим у росіян ВІДЧУТНІ проблеми.

Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента:

Ракетный крейсер "Москва", десантный корабль "Новочеркасск" повреждён. Судно "Всеволод Бобров" повереждено в районе Змеиннового, десантаный катер "Серна" потоплен, десантный корабль "Саратов" потоплен в Бердянске. Десантаный корабль "Цезарь Куников"повреждён в районе Бердянска. Вот этот вот знаменитый удар по порту. Восемь патрульных катеров типа "Раптор" - один утоплен, семь утполено в районе Змеиного. Один в акватории Мариуполя.

Найголовніше: українські кораблі так і не виходили з портів. Тобто, Росія втрачає свій Чорноморський флот навіть не вступаючи в морські бої. Але чи справді це можна назвати саме "флотом"?

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Не може бути флотом те, що не має корабля першого рангу. А в Чорноморському флоті на сьогодні вже корабля першого рангу немає. Тобто сьогодні це вже чорноморська флотилія.

І ця флотилія переживає далеко не найкращі часи. Бо новий флагман Росія побудувати просто... не може. Потужностей - не вистачає. Технології - під санкціями.

Олександр Коваленко, військовий експерт :

Росія не може виробляти великі військові кораблі тоннажем більше, ніж 10 тисяч тон. Але, крім цього, вони не можуть виробляти і крилаті ракети «Калібр», які є основою майже для усього сучасного російського військового флоту. Взагалі, найстаріший корабель в складі ВМФ РФ - це «Комуна». Це рятівне судно, яке було введено в склад ще Російської Імперії у 1915 році.

Микола Давидюк, політичний експерт :

Яка імперія, такий і флот. Це ж не швидкісні, суперсучасні технологічні кораблі? Це старі лодки радянського пошиву. Дуже часто цей флот виконував таку "тусовочну" місію для Путіна. Ну от наприклад, коли він відпочивав на дачі у Берлусконі, крейсер Москва підпливав, начеб-то там моніторив, значить їх охороняв і допомогав. Ну скажімо така собі "військова задача".

До речі, сам Путін за російський флот дуже переживав. І постійно наголошував на необхідності його розвитку. Ось, наприклад, у 2014-му, після анексії Криму.

Володимир Путін, президент Російської Федерації :

Безусловно, мы будем наращивать и наращивать этот потенциал Крыма. Он невостребован сегодня, он простаивает, это требует времени, конечно. Мы будем безусловно двигаться в этом направлении.

Риторику кремлівський диктатор не змінює і досі. На навчання у море - ходить регулярно. У бінокль - дивиться уважно.

Володимир Путін, президент Російської Федерації :

Военно-морской флот всегда был и будет важнейшей, если не ключевой составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности.

Микола Давидюк, політичний експерт :

Внутрішньому глядачу потрібно було показувати, що в нас є великий флот. Але, з того флоту - це насправді діряві кораблі, які стояли в бузті українського Криму.

А як вони взагалі там опинились? Базування свого флоту у Криму як засіб політичного впливу Росія використовувала з часів розпаду СРСР. Спочатку - кораблі довго ділили, потім країни неодноразово підписували договори про базування Чорнорморського флоту РФ у Севастополі. Зокрема і Харківські угоди 2010-го.

Це - ратифікація тих самих угод. Тоді, в обмін на базування чорноморського флоту РФ у Криму на 25 (!) років, Україна отримала... знижку на газ.

Микола Давидюк, політичний експерт :

Та це дешевий понт, вибачте на слові. Знижка на газ не є вартістю сувернітету держави. Ну 50 доларів - це шо? Ціна незалежності? Ми мали присутність російського флоту, який потім перетворився в окупацію півосторова.

Дмитро Медвєдєв, президент Росії (2008-2012 рр.) :

Я считаю, что это соглашение имеет взаимовыгодный характер. И для России, и для Украины. Только выгоды нужно правильно считать.

Ще перед початком повномасштабного вторгнення СБУ почало перевірку депутатів, які тоді (в 2010-му) проголосували "За".

Олексій Данілов, секретар РНБО України :

Наслідок того голосування, це той наслідок, що ми маємо сьогодні окуповану частину Криму і маємо великі проблеми на території Донецької та Луганської областей. Служба Безпеки України з'ясує місце і роль кожного в тій ситуації.

Ситуації, від якої ми страждаємо і досі. І яка змушує наші Збройні сили спалювати нові й нові російські кораблі.