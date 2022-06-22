Президент Казахстану став єдиним гостем високого політичного рівня на економічному форумі в Санкт-Петербурзі. Та таким, що дав публічного "ляпаса" вождю кремля. Токаєв заявив, що його країна не визнаватиме окупаційні адміністрації Донецької і Луганської областей, а нахвалена росіянами політика "імпортозаміщєнія" - абсурд в умовах міжнародної економіки. Більше про те, як Казахстан поступово розриває дружні відносини з рф - дивіться далі.

Публічний "ляпас" путіну від Токаєва. Здається, Казахстан більше не бажає залишатися сателітом кремля. На міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі президент Токаєв у кількох реченнях нагадав москві, що саме вона порушує міжнародне право. А визнання окупаційних адміністрацій лише породжує світовий хаос.

Касим-Жомарт Токаєв - президент Казахстану:

Если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав организации Объединенных наций, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, и по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квази-государственных территорий, которыми на наш взгляд являются, Луганск и Донецк.

Про небажання визнавати окуповані території незалежними Токаєв заявив перед ватажком, так званої, ДНР Пушиліним і самим Путіним. Таке висловлювання президента Казахстану демонструє провал у міжнародній політиці кремля. Адже навіть нещодавні союзники з пострадянського простору, відкрито не підтримують москву у війні проти України. Та й досі жодна колишня республіка СРСР, зокрема й підданий путіна Лукашенко, не визнали окупаційні адміністрації у Донецькій і Луганській областях.

Казахстан і Росія, як держави з найдовшим сухопутним кордоном у світі, підтримують особливі відносини двостороннього співробітництва. Водночас ми розробили глибокі традиції дружніх відносин з Україною. Ми поважаємо її територіальну цілісність, як і переважна більшість країн світу.

Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану

У статті «Турбулентність в Євразії не сповільнить прогрес» для американського видання National Interest

Токаєв зруйнував іще один міф кремлівської пропаганди. Щойно Захід почав вводити нищівні для російської економіки санкції, у москві у весь голос взялися кричати про "імпортозаміщєніє". Мовляв, федерація стане максимально незалежною, вітчизняні підприємства мають можливість заполонити ринок своїми товарами, а також просувати власні технології. Проте президент Кахастану приземлив путінську пропагандистьську машину.

Касим-Жомарт Токаєв - президент Казахстану:

Сейчас проводить политику опоры на собственные силы абсолютно невозможно. Действительно в чистом виде импортозамещение не существует. Нужно активно искать возможности на других рынках, взаимодействовать друг с другом.

З тріском розбилося й твердження про велич рф. Схоже, псевдо-історичні лекції очільника кремля не справили впливу на президента Казахстану. Оскільки той нагадав про реальну роль України в складі СРСР.

Касим-Жомарт Токаєв - президент Казахстану:

Мы помним в советское время Украина была житницей Советского Союза, промышленно развитой республикой, и в конце концов, поставщиком кадров для кремля. Все бывшие советские руководители вийшли из Украини, мы это хорошо помним.

Після засідання на економічному форумі демонстративне приниження Путіна продовжилось. Токаєв відмовився прийняти орден Олександра Невського, яким москва планувала нагородити його за співпрацю з федерацією. На таке "свавілля" кремль одразу відреагував, хоч і не прямо, а через своїх прислужників.

Признаете вы или не признаете, дон, наших союзных государств, нам это мало волнует, дон.

І саме тому кремль вирішив ставити палки в колеса Казахстану? Під приводом, начебто виявлених бомб часів Другої світової війни москва заблокувала відвантаження з порту Новоросійськ казахстанської нафти, що йде на експорт до Європи. У відповідь Казахстан призупинив експорт своєю територією вагонів із російським вугіллям. Тож від таких ігор кремль навряд залишиться у виграші. Токаєв чітко дав зрозуміти, що націлений на співпрацю і з іншими партнерами.

Касим-Жомарт Токаєв - президент Казахстану:

Для Казахстана Китай имеет очень большое значение, как рынок. Мы имеем общую обединяющую нас границу, протяжностью более 2 тысяч километров. Все, что производится у нас, будь то сырье или готовые изделия, находят очень широкий спрос и потребление именно на китайском рынке. Поэтому мы ценим наши взаємоотнашения с КНР.

Що Казахстан націлений на міжнародне партнерство, зокрема з Європою і США, Токаєв заявляв і в квітні. А уже в травні країна приєдналася до санкцій проти російських банків і заблокувала понад 20 мільйонів доларів на рахунках банківських установ, таких, як "Сбербанк", "Альфа-банк" та казахстанський "ВТБ".