64-річна жінка, яка раніше була побита сином директора Рівненської АЕС Євгеном Павлишиним на території бази відпочинку "Холодок" на Білому озері, померла в лікарні. Про це повідомило джерело редакції у Нацполіції України.

Євген Павлишин, який напав на літню жінку, є сином керівника Рівненської АЕС Павла Павлишина.

На території бази відпочинку, що належить Євгену Павлишину, відбулося побиття жінок. Павлишин-молодший не знайшов кращого місця для усунення потреби, ніж стіна одного з будиночків бази відпочинку "Холодок", де він у вихідні "відпочивав" зі своїми друзями.



Коли жінка похилого віку, яка орендувала цей будиночок для відпочинку з дочкою, зробила зауваження, то після фрази: "Ти що, не знаєш хто я?", отримала удар, від якого впала на землю, а власник бази продовжив бити лежачу жінку ногами. Дісталося і дочці постраждалої, яка намагалася захистити матір.

"Поліція розслідує факт побиття. Заяву про скоєння злочину з поліції не забирали, незважаючи на тиск", - написала в соціальній мережі Facebook дочка побитої Адександра Гончар.