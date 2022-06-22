В напрямку Лисичанська зосереджені війська з Уралу та Бурятії.

Одноразова російська армія… Командири окупантів, які намагаються захопити Лисичанськ, щотижня проводять ротацію. А все тому, що після зіткнення в бою зі Збройними силами України - окупантам доводиться днями чекати на заміну. В напрямку Лисичанська зосереджені війська з Уралу та Бурятії. І багато хто з них не розуміє, за що воює…

Про це нам в інтерв'ю розповів боєць спецпідрозділу «Хорт» Кирило Сазонов. Разом із побратимами він тримає оборону Лисичанська - ледь не від перших днів повномасштабного вторгення росії.

Попри постійні обстріли та майже відсутній зв'язок, Христині Гашенко вдалося поговорити із Кирилом. Інтерв'ю з передової - просто зараз.

Кирило Созанов, позивний «Кір», військовослужбовець ЗСУ:

Для этих войск принципиально действительно подойти к городу Бахмут, взять нас в кольцо и подойти и тем самым выйти на границу Луганской области административные - это для них будет большой повод что б потом сказать что спецоперация достигнута. С другой стороны - это нанесет удар по нам, если мы окажемся в котле. Но пока у них нечего не выходит. От Попасной они периодически отбрасываются, попытки перерезать дорогу жизни у них тоже проваливаются

Скажіть, чи це повʼязано із непрофесійністю російської армії?

Спецподразделение «Хорт», в котором я служу, в основном люди все с боевым опытом, добровольцы, нет мобилизованного. То есть, народ знает, за что они воюют, а россияне каждый раз приходят новые, они достаточно активно начинают боевые действия, начинают активно, ощущение такое, что они хотят за один раз все захватить. Но потеряв людей, технику, получив как следует отпор от украинской армии, они отходят и уже нет никакого желания уже воевать. То есть они теряют моральной дух и ждут когда их заменят

Тобто у них раз в тиждень йде ротація така?

Приходят новые бойцы и новые командиры и пробуют играть другими методами. Это хорошо заметно, как и то, что они попадают в прежние ловушки, которые попадали их предшественники, то есть люди плохо знакомы с местностью. Видно новые по повадкам. И если перед ротацией враг особо не подходит близко, у него не получается нас забросать гранатами, стрелять прицельно, потому что они сами боятся попасть под удар, то когда приходят новые, они конечно лезет на рожон, лезет массово, поэтому несут большие потери. Но это проблема, поскольку жарко, если 300 они хоть боле-менее оттаскивают, то они своих погибших просто бросают.

Чи великі втрати у російській армії саме неподалік біля ваших позицій?

Кирило Созанов, позивний «Кір», військовослужбовець ЗСУ:

Мы на днях как называем, гуляли, и зашли на вражеские позиции пообщаться поближе, но они отступили и отступили быстро оставили много и бросили по пути всего интересного. В том числе и списки подразделения. Вы знаете, фамилии, характерных русских, словянских процентов 10. Остальные все из-за Урала, Азия, разные окраины народа, для нас не привычными фамилиями и именами.

Скажіть ще з приводу харчування, як у вас там?

Отлично, отлично. Я не хочу отнимать время, но мы готовим на костре, нам привезли грелки, мы готовим раз вдень нормальную человеческую еду. Очень много консервов от волонтеров, зарубежных партнеров, я пожалел, что кроме английского не знаю другого, потому что очень много консервов немецких, итальянских, болгарских, и для тебя полный сюрприз, что ты откроешь, что ты будешь есть. И хорошо если на банке что-то нарисовано.

Кирило Созанов, позивний «Кір», військовослужбовець ЗСУ: