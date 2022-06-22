У Миколаївській області розширять перелік осіб, яким буде дозволене переміщення під час комендантської години. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час відеозвернення.

Зокрема, це стосується сільгоспвиробників. Розпорядження щодо їх роботи вже готово і буде опубліковано сьогодні.

Двома словами. Фури можуть їздити під час комендантської години, для того, щоб вночі могли пересуватися. Тим паче переживаємо за тепловий режим, який поки що вводитися не буде. Ваговий режим теж не працює в області через військові дії, скажімо так.

Великогабаритна спецтехніка може переміщатися без дозволів, тому що наразі не працюють реєстри через війну і підприємці таким чином просто не можуть отримати дозвіл.

Тому я додатково письмово надам інформацію, щоб був зрозумілий механізм. Якщо коротко, він полягає в наступному - у світлий час доби можна пересуватися без дозволів із супроводом двох своїх машин на "аварійці".

Це правило також стосуватиметься і пересування людей та техніки у комендантську годину, які залучені до збору урожаю чи посівної обробки за погодженням районних військових адміністрацій.

Звертайтеся за цим питанням саме до РВА.

Також будуть і винятки, які опрацьовуватимуться в особистому порядку.