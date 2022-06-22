У Міноборони назвали цілі артобстрілів Харкова та області окупантами [ Редагувати ]
Підрозділи російських військ продовжують обстрілювати Харків і прилеглі населені пункти. Про це свідчить заява спікера Міністерства оборони Олександра Мотузяника під час брифінгу.
Окупанти утримують рубежі, щоб не допустити виходу ЗСУ на державний кордон.
Агресор вів інтенсивні артобстріли позицій українських військ в районі Харкова, Старого Салтова, Рубіжного і Чепіля.
На харківському напрямку підрозділи російських військ утримують зайняті рубежі, щоб не допустити виходу сил оборони України на державний кордон, а також в тил угрупуванням окупаційних військ противника, що діють на слов'янському напрямку.
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