Окупанти виводять війська та техніку з Маріуполя [ Редагувати ]
Російські військові почали вивозити техніку з тимчасово окупованого Маріуполя. Колони рухаються в напрямку Бердянськ-Пологи.
Про це повідомляється в Telegram-каналі радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
За словами Андрющенка, окупанти демонтували стаціонарні блок-пости в місті й залишили лише контрольні пункти.
"Зміна тактики пов’язана з виводом більшості військового залишку окупантів з міста на інші ділянки фронту. Банальна нестача ресурсу. Зокрема, другий день поспіль великі колони техніки залишають Маріуполь та маріупольський район в напрям Бердянськ-Пологи", - пише Андрющенко.
Як відзначив радник міського голови Маріуполя, настрій серед окупантів далекий від того, що описує пропаганда. Російські військові не мають бажання продовжувати воювати, а розмов про здачу в полон - більшають.
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