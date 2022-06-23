Благодійний аукціон на підтримку Харкова пройшов у Любляні. Як лоти представили п'ятнадцять стільців, над дизайном яких працювали художники й митці. Виручені від продажу меблів кошти спрямують на організацію міжнародного архітектурного конкурсу з реконструкції зруйнованого Харкова.

Скільки грошей отримали, та які ще плани мають організатори аукціону?

Ці стільці більше хочеться розглядати, ніж сидіти на них. Тут і декорація монетами, і вишивка. Це витвори переважно словенських художників та митців. Проте над одним стільцем працювала й українка.

Як ми бачимо, тут лежить сіно, і це референс того, що Україна є житницею Європи також ми бачимо розсаду, яку я посадила - пшениця, яка проросла.

Світлана Рябіщук родом із Черкас, але одинадцять років тому переїхала до Словенії. Тут навчається в академії мистецтв і дизайну.

Світлана Рябіщук, учасниця благодійного аукціону:

Дизайн стільців дизайнера Ніко Краля і це дуже такий відомий стілець в Словенії та дуже відомий дизайнер в Словенії. Першу ідею для створення цього дизайну я взяла з вірша Тараса Шевченка "Мені тринадцятий минало" і з цим віршем я намагалася відтворити якусь атмосферу.

Усі п'ятнадцять стільців підуть з молотка на благодійному аукціоні. Зібрані від продажу кошти спрямують на організацію міжнародного архітектурного конкурсу з реконструкції понівеченого рашистами Харкова. З першого дня війни місто потерпає від щоденних обстрілів російських загарбників.

Міха Бенчіна, співорганізатор благодійного аукціону:

Ми подумали, що було б добре представити ці роботи тут для відновлення міста Харкова, тому що Харків - це столиця конструктивізму.

Міха Бенчіна та Ніколай Срдич Краньц - студенти-архітектори з Любляни, які й організували цей благодійний аукціон.

Міха Бенчіна, співорганізатор благодійного аукціону:

В цілому - це наш перший досвід такої допомоги, ми лише почали цю діяльність. Ми лише сподіваємося, що все пройде добре так.

Відбудовувати зруйновані росіянами українські міста мріє 22-річна біженка Вероніка Бачук. До війни дівчина навчалася на архітектора в Харкові. Тепер продовжує здобувати освіту у Словенії.

Вероніка Бачук, відвідувачка благодійного аукціону:

Першою думкою - чому варто залишитися в Словенії та продовжити навчання, і чому не варто зупинятися на тому, що вже в мене є - це набратися досвіду, щоб у майбутньому була змога відбудовувати, що було зруйновано і що я буду кваліфікованим спеціалістом, щоб зробити це.

Серед запрошених гостей бізнесмени, митці і науковці. Стартова ціна лотів - сто євро.

Загалом за мистецькі меблі вдалося вторгувати 7325 євро. Найдорожчим лотом на аукціоні став стілець, декорований червоним і чорним склом - його придбали за півтори тисячі євро. Наприкінці організатори аукціону зазначили, що також планують поїхати в Харків, коли це буде можливо, щоб самим побачити величне, але пошматоване російської армією українське місто.