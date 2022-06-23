Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив про те, що лідери Європейського Союзу офіційно нададуть статус кандидата на вступ до ЄС Україні. Це стосується також і Молдови.

Про це він сказав перед засіданням у Брюсселі.

Це вирішальний момент для Європейського союзу. Я впевнений, що сьогодні ми надамо статус кандидата Україні та Молдові. Ми також висловлюємо чітку та сильну європейську перспективу для України, Грузії та Молдови.