Кандидатсто України в ЄС: у Єврораді зробили заяву [ Редагувати ]
Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив про те, що лідери Європейського Союзу офіційно нададуть статус кандидата на вступ до ЄС Україні. Це стосується також і Молдови.
Про це він сказав перед засіданням у Брюсселі.
Це вирішальний момент для Європейського союзу. Я впевнений, що сьогодні ми надамо статус кандидата Україні та Молдові. Ми також висловлюємо чітку та сильну європейську перспективу для України, Грузії та Молдови.
This is a decisive moment for the EU.— Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022
I am confident that today we will grant candidate status to Ukraine and to Moldova. And express a clear and strong European perspective for Ukraine, Georgia and Moldova.#EUCO pic.twitter.com/phSt3Kq7Ys
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