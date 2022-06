Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив про те, що лідери Європейського Союзу офіційно нададуть статус кандидата на вступ до ЄС Україні. Це стосується також і Молдови.

Про це він сказав перед засіданням у Брюсселі.

This is a decisive moment for the EU.



I am confident that today we will grant candidate status to Ukraine and to Moldova. And express a clear and strong European perspective for Ukraine, Georgia and Moldova.#EUCO pic.twitter.com/phSt3Kq7Ys