До Києва намагався заїхати чоловік із повною машиною зброї без дозвільних документів на неї. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

За інформацією відомства, водія "Мазди" зупинили для перевірки при в’їзді в столицю.

Так, під час огляду його авто прикордонники виявили гладкоствольну зброю, три споряджені магазини, один пустий та патрони калібру 5,45, 7,62 та 308.

Із собою чоловік мав посвідчення мисливця, але воно належало не йому. Жодних дозвільних документів на зброю та документів, що підтверджують його приналежність до військового формування, чоловік не мав.

Зброю та боєприпаси у громадянина вилучили та передали співробітникам Нацполіції.