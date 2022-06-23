Американська компанія Cisco, яка надає мережеве обладнання корпоративним клієнтам, оголосила про поступове згортання діяльності у росії та білорусі.

Ми ухвалили рішення розпочати планомірне згортання бізнесу в Росії та Білорусії... Ми будемо напряму зв'язуватися з клієнтами, партнерами та постачальниками для врегулювання наших фінансових питань, включаючи відшкодування передоплати за послуги та програмне забезпечення.

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Cisco пообіцяла підтримку своїм співробітникам у росії, білорусі та в Україні. Компанія у березні зупинила бізнес-процеси в росії, включаючи продаж та обслуговування.

З кінця лютого з російського ринку пішли багато виробників комп'ютерного обладнання та обчислювальної техніки. Крім Cisco, це Hewlett Packard, Intel, Asus, Samsung, IBM, Dell, Nokia, Ericsson та інші.