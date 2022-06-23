Російські військові попереджають, що завдадуть артилерійських і ракетних ударів по Харкову й Одесі. У Харкові "анонсують" обстріл Першої дитячої міської лікарні, відповідальність за який перекладають на українських захисників. Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб рф.

Достоверно установлено, что специалистами 72 центра информационно-психологических операций ВСУ готовятся очередные циничные провокации с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.

Окупанти стверджують, що начебто до Першої дитячої міської лікарні Харкова батальйон "Кракен" та 113 бригада тероборони "під загрозою розстрілу насильно привозить медперсонал та хворих дітей" з інших медустанов міста.

Загарбники пишуть, що "будівля лікарні замінована" і "неонацисти" планують її підірвати з початком завдання російськими військами артударів по "військових об'єктах" у Харкові.

Також російські військові заявили, що до Одеси прибули два репортери CNN у супроводі 10 військовослужбовців "Азова".

Запланирована видеосъемка подготовленных террористических актов на гражданских объектах, для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий.

Таким чином, окупанти анонсують завдання ударів по цивільних об'єктах і попереджають про чергові вбивства українців.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Олексій Арестович закликав харків'ян вивезти дітей з міста через загрозу артилерійських і ракетних ударів з боку окупантів.