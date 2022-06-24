"Наступ росії загальмується" - ISW [ Редагувати ]
Штурмові операції Лисичанська не забезпечить росії вирішальної переваги у війні, як і можливе захоплення Сєвєродонецька. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Темпи наступу окупантів найближчими тижнями значно знизяться.
Аналітики припускають, що російські загарбники в найближчі тижні припинять наступи, що дозволить українським захисникам почати контрнаступ.
Протягом останніх декількох днів російські війська досягли значних успіхів в районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ, але українські сили в основному досягли своєї мети в битві, уповільнивши наступ російських сил.
Тимчасова втрата Сєвєродонецька і Лисичанська не стане серйозним поворотним моментом у війні.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- Білоруські сили проводять мобілізаційні навчання вздовж українського кордону, але навряд чи вступлять у війну в Україні через їх слабкі можливості і негативні внутрішні наслідки військової участі з боку росії.
- російські війська, ймовірно, наблизилися до південних околиць Лисичанська і підсилюють своє угруповання навколо Сєвєродонецька, щоб завершити захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська. Ці досягнення навряд чи забезпечать російським силам вирішальну перевагу в подальших операціях в Україні і ще більше погіршать російські шанси.
- Загарбники продовжують спроби оточити українське угруповання в Гірському і золотому і, ймовірно, намагаються взяти під контроль ці населені пункти.
- Окупанти, ймовірно, перекрили наземні українські лінії зв'язку вздовж траси Т1302 і використовують недавні досягнення вздовж шосе для посилення штурму Лисичанська.
- російські війська накопичили техніку і продовжували нарощувати оборонний потенціал уздовж південного напрямку.
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