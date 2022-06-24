Штурмові операції Лисичанська не забезпечить росії вирішальної переваги у війні, як і можливе захоплення Сєвєродонецька. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Темпи наступу окупантів найближчими тижнями значно знизяться.

Аналітики припускають, що російські загарбники в найближчі тижні припинять наступи, що дозволить українським захисникам почати контрнаступ.

Протягом останніх декількох днів російські війська досягли значних успіхів в районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ, але українські сили в основному досягли своєї мети в битві, уповільнивши наступ російських сил.

Тимчасова втрата Сєвєродонецька і Лисичанська не стане серйозним поворотним моментом у війні.

Ключові висновки аналітиків ISW: