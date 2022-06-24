Окупанти знову завдали ударів по Миколаєву: що відомо [ Редагувати ]
Під ранок 24 червня окупанти знову завдали ударів по Миколаєву. Про це повідомили очевидці, пише видання "Новини-N".
Під атаки ворога також потрапило й передмістя.
"Вранці російські війська обстріляли Миколаїв та передмістя", - розповіли очевидці. За інформацією місцевих ЗМІ, вранці місто прокинулося від гучних вибухів.
Місто перебуває під ворожим обстрілом. У соціальних мережах пишуть про запуск ракет із боку моря.
При цьому у Telegram-каналах також масово повідомляли про запуск ракет із боку моря.
Зазначимо, що саме в цей час (близько 07:000) у місті була оголошена повітряна тривога. Але вже станом 07:37 її скасували.
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