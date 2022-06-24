Під ранок 24 червня окупанти знову завдали ударів по Миколаєву. Про це повідомили очевидці, пише видання "Новини-N".

Під атаки ворога також потрапило й передмістя.

"Вранці російські війська обстріляли Миколаїв та передмістя", - розповіли очевидці. За інформацією місцевих ЗМІ, вранці місто прокинулося від гучних вибухів.

Місто перебуває під ворожим обстрілом. У соціальних мережах пишуть про запуск ракет із боку моря.

При цьому у Telegram-каналах також масово повідомляли про запуск ракет із боку моря.

Зазначимо, що саме в цей час (близько 07:000) у місті була оголошена повітряна тривога. Але вже станом 07:37 її скасували.