Українців просять не поширювати дані про ЗСУ в Херсонській області [ Редагувати ]
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РНБО та Генштаб ЗСУ звернувся до цивільного населення, журналістів та лідерів громадської думки. Їх закликали не поширювати інформації щодо пересування наших бійців у Херсонській області.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
"Перед тим, як щось написати чи сказати, просимо зважувати кожне слово, щоб не завдати шкоди і не створити інфопривід для пропаганди рф. Зараз закликаємо не поширювати жодної інформації про просування наших військ та місце їх розташування в Херсонській області!", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначають, що сьогодні лише вище військове керівництво має повну інформацію та може надавати коментарі і прогнози.
Три головні правила
До українців звернулися із закликом дотримуватися чітких правил оприлюднення інформації:
- не транслювати переміщення військових,
- не знімати місця обстрілів та роботу ППО,
- ретельно перевіряти інформацію через офіційні джерела.
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