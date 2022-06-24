РНБО та Генштаб ЗСУ звернувся до цивільного населення, журналістів та лідерів громадської думки. Їх закликали не поширювати інформації щодо пересування наших бійців у Херсонській області.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Перед тим, як щось написати чи сказати, просимо зважувати кожне слово, щоб не завдати шкоди і не створити інфопривід для пропаганди рф. Зараз закликаємо не поширювати жодної інформації про просування наших військ та місце їх розташування в Херсонській області!", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що сьогодні лише вище військове керівництво має повну інформацію та може надавати коментарі і прогнози.

Три головні правила

До українців звернулися із закликом дотримуватися чітких правил оприлюднення інформації: