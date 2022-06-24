Євросоюз разом із НАТО збирають "коаліцію" для боротьби, а за великим рахунком, нібито "для війни проти росії".

Про це заявив глава МЗС рф сергій лавров, повідомляє російський "Інтерфакс".

З відповідною заявою він виступив коментуючи надання статусу кандидата в ЄС Україні та Молдові.

"Звичайно, ми реально будемо дивитися на поведінку Європейського союзу та слідкувати за тими реальними кроками, які він робить...У нас мало ілюзій, що нинішня русофобська зарядженість ЄС якимось чином розсмокчеться чи зміниться у довгостроковій перспективі. Але це шлях, який європейці обрали", - каже лавров.

Він також порівняв ЄС і НАТО з гітлерівською Німеччиною.

"Коли починалася Друга світова війна, Гітлер під свої прапори зібрав значну частину, якщо не більшу частину європейських країн для війни проти СРСР. Зараз ЄС разом з НАТО збирають сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком війни з росією", - вважає лавров.

Нагадаємо, вчора Європейська рада надала Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Таке рішення одноголосно підтримали всі лідери ЄС під час саміту у Брюсселі.

Зазначимо, що після отримання кандидатства слідує етап переговорів між країною-претендентом і членами Євросоюзу.