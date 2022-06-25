Угруповання російського флоту у Чорному морі зменшилося по кількості до двох ракетних та одного великого десантного корабля. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання ворожого флоту під впливом тривалого шторму "зхудло" до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля. Інші укрилися в пунктах базування.

Тим не менш загроза ракетних ударів лишається і з моря, і з неба, і з суходолу.