росія зменшила присутність кораблів у Чорному морі: в чому причину [ Редагувати ]
Угруповання російського флоту у Чорному морі зменшилося по кількості до двох ракетних та одного великого десантного корабля. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Корабельне угруповання ворожого флоту під впливом тривалого шторму "зхудло" до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля. Інші укрилися в пунктах базування.
Тим не менш загроза ракетних ударів лишається і з моря, і з неба, і з суходолу.
Шторм ще не вщух, тож мандруючі міни можуть траплятися в будь-яких районах моря і виштовхуватися до узбережжя.
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