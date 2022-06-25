Навкруги лише руїни: наслідків ракетного удару по Десні (відео) [ Редагувати ]
У ніч на суботу, 25 червня, окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна Чернігівської області. У мережі з'явилося відео наслідків удару.
Навкруги залишились лише руїни.
За офіційними даними, було випущено 20 крилатих ракет. За даними "Obozrevatel", 17 з них осягли цілі.
В мережі оприлюднили перші фото і відео руйнувань у Десні. Одна з ракет влучила у пам'ятник героям Другої світової війни (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
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