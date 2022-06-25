В окупованому Сватовому на Луганщини вибухнули склади боєприпасів росіян (відео) [ Редагувати ]
У Сватовому вибухають боєприпаси
В окупованому Сватовому на Луганщині ЗСУ знищили російський склад російських військ. Про це повідомляють у соцмережах місцеві мешканці й викладають відео вибухів і феєрверку. Їх опублікував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Блогери повідомляють про вибухи на військових складах у захопленому Сватовому".
Нагадаємо, що вночі росіяни завдали масованих ракетних ударів по Десні та Житомирській області. Загалом ворог випустив з Чорного моря та території Білорусі майже півсотні ракет.
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