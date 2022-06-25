У Сватовому вибухають боєприпаси

В окупованому Сватовому на Луганщині ЗСУ знищили російський склад російських військ. Про це повідомляють у соцмережах місцеві мешканці й викладають відео вибухів і феєрверку. Їх опублікував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Блогери повідомляють про вибухи на військових складах у захопленому Сватовому".

Нагадаємо, що вночі росіяни завдали масованих ракетних ударів по Десні та Житомирській області. Загалом ворог випустив з Чорного моря та території Білорусі майже півсотні ракет.