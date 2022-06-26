Росія перебуває "за кілька годин" від дефолту за зовнішнім боргом. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на умови, прописані в боргових зобов'язаннях.

Згідно з ними, пільговий період для виплати відсотків по євробондах на суму майже $100 млн закінчується 26 червня.

Якщо інвестори не отримають гроші до крайнього терміну, то в понеділок, 27 червня, вранці відбудеться "подія дефолту", пише Bloomberg. Як зазначає агентство, для росії це стане першим дефолтом з зовнішнього боргу за останні 100 років.

27 травня Мінфін повідомив, що Національний розрахунковий депозитарій здійснив виплату за облігаціями зовнішніх облігаційних позик з терміном погашення у 2026 та 2036 роках. Виплати зроблено на $71,25 млн і на 26,5 млн євро.

30 травня міністр фінансів росії Антон Сілуанов заявив, що рф розраховуватиметься з власниками російських єврооблігацій за допомогою механізму, аналогічного до схеми оплати російського газу в рублях.

23 червня Росія провела виплати купонів за двома випусками доларових єврооблігацій росії в рублях - це випуски Росія-2027 та Росія-2047. Виплачено було 12,51 млрд руб. ($234,85 млн). Міністр Сілуанов відмовився вважати дефолтом припинення виплат за держборгом в іноземній валюті.

Кілька днів тому президент росії володимир путін підписав указ про тимчасовий порядок виконання зобов'язань з зовнішнього боргу рф у валюті.

Нагадаємо, що глава Єврокомісії назвала дефолт росії питанням часу.