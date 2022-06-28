Обстріл жителів Лисичанська, які набирали воду: кількість жертв збільшилася [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Кількість жертв внаслідок обстрілу російськими військами цивільних в Лисичанську, які набирали воду зросла. Їх вже 10.
Про це повідомляє голова Луганської області Сергій Гайдай в Telegram.
"Стало відомо ще про двох загиблих місцевих жителів. Одна із жінок померла в медзакладі Краматорська, куди її доставили два дні тому. Ще одну жінку знайшли в Лисичанську вже без ознак життя", - написав Гайдай.
При цьому російська армія продовжує нищити місто.
"Цілеспрямовано обстріляні три насосні станції, одна з яких розташована в Новодружеську. Зруйновані два мости, автомобільний тунель, який з’єднував дві окремі частини міста. Ворог ще раз вдарив по ймовірному скупченню людей, обстрілявши територію ринку. Йде тотальне знищення жителів Луганщини росіянами", - повідомив Гайдай.
За його словами, пошкоджень багатоповерхівок та приватних садиб за минулу добу дуже багато.
"Окремі райони міста обстріляні по декілька разів. За можливістю, будинки обстежуються на наявність жертв", - зазначив Гайдай.
Він додав, що окупанти штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків.
Зараз тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом. РФ намагається блокувати місто з цієї сторони та заволодіти транспортним сполученням із Донецькою областю.
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