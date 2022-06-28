Кількість жертв внаслідок обстрілу російськими військами цивільних в Лисичанську, які набирали воду зросла. Їх вже 10.

Про це повідомляє голова Луганської області Сергій Гайдай в Telegram.

"Стало відомо ще про двох загиблих місцевих жителів. Одна із жінок померла в медзакладі Краматорська, куди її доставили два дні тому. Ще одну жінку знайшли в Лисичанську вже без ознак життя", - написав Гайдай.

При цьому російська армія продовжує нищити місто.

"Цілеспрямовано обстріляні три насосні станції, одна з яких розташована в Новодружеську. Зруйновані два мости, автомобільний тунель, який з’єднував дві окремі частини міста. Ворог ще раз вдарив по ймовірному скупченню людей, обстрілявши територію ринку. Йде тотальне знищення жителів Луганщини росіянами", - повідомив Гайдай.

За його словами, пошкоджень багатоповерхівок та приватних садиб за минулу добу дуже багато.

"Окремі райони міста обстріляні по декілька разів. За можливістю, будинки обстежуються на наявність жертв", - зазначив Гайдай.

Він додав, що окупанти штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків.

Зараз тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом. РФ намагається блокувати місто з цієї сторони та заволодіти транспортним сполученням із Донецькою областю.