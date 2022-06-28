Країни м(Франція, США, Великобританія, Німеччина, Канада, Японія, Італія) не будуть вводити санкції проти російської сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Reuters.

Про це йдеться в заяві лідерів G7 за підсумками саміту.

Ми будемо і надалі стежити за тим, щоб наші санкційні пакети не були спрямовані проти продуктів харчування і передбачали вільний потік сільськогосподарської продукції, в тому числі з росії, і доставку гуманітарної допомоги.

Крім цього, країни G7 додатково виділять 4,5 млрд доларів на захист найбільш вразливих верств населення від голоду і недоїдання.