Країни G7 не вводитимуть санкції проти сільгосппродукції з росії [ Редагувати ]
Країни м(Франція, США, Великобританія, Німеччина, Канада, Японія, Італія) не будуть вводити санкції проти російської сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Reuters.
Про це йдеться в заяві лідерів G7 за підсумками саміту.
Ми будемо і надалі стежити за тим, щоб наші санкційні пакети не були спрямовані проти продуктів харчування і передбачали вільний потік сільськогосподарської продукції, в тому числі з росії, і доставку гуманітарної допомоги.
Крім цього, країни G7 додатково виділять 4,5 млрд доларів на захист найбільш вразливих верств населення від голоду і недоїдання.
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