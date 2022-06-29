У Європі почали згортати програми допомоги українським біженцям. Пільги залишать лише для найвразливіших категорій. Про скорочення допомоги вже заявили зокрема Польща, Чехія та Болгарія. Про які саме обмеження йдеться - дивіться далі.

У Польщі по соціальні виплати звернувся понад мільйон українців, які офіційно оформили статус біженця. Нині ж польський уряд оголосив про скорочення виплат. Обмежують програму "40+" - для поляків, які розміщували у себе і годували українців. При цьому отримували за це доплати від держави. З 1-го липня українці зможуть отримувати таку допомогу протягом 120 днів від дня перетину кордону.

Виняток роблять лише для багатодітних родин, людей з інвалідністю та пенсіонерів. Для них дію програми продовжать ще на 120 днів. Далі треба шукати житло і роботу. Крім того, в Польщі поступово закривають і пункти видачі гуманітарної допомоги та продуктів харчування. В силі поки залишаються одноразові щомісячні виплати - 300 злотих на дорослого і 500 злотих для дітей .

Про скорочення виплат українським біженцям заявила і влада Чехії. Зокрема, анулюють щомісячну виплату у 5 тисяч крон - а це 6300 гривень. Замість цього надаватимуть безкоштовне житло, щоденне багаторазове харчування та гігієнічні засоби. Також вдвічі скоротили і термін покриття державою медичного страхування. Зменшили з одного року до 150 днів. Вважають, що за цей час біженець вже може знайти собі роботу і платити внески самостійно.

Болгарія. Ця країна прийняла в готелях на чорноморському узбережжі понад 60 тисяч біженців. За їхнє розміщення та харчування держава виділяла - 40 левів на добу - це приблизно 637 гривень. Утім розмір компенсації вже скоротили майже втричі. І запроваджують обмеження на безкоштовне розміщення біженців на базах відпочинку. Протягом одного-двох місяців українці мають знайти роботу і покривати витрати самостійно.