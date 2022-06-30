Окупанти обстріляли Донецьку область: є жертви і поранені [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Російські війська протягом 29 червня обстріляли населені пункти в Донецькій області. В результаті обстрілів загинули щонайменше дві людини, ще дві отримали поранення.
Про це повідомляє голова Донецької ОВК Павло Кириленко.
Так, протягом 29 червня в населених пунктах Красногорівка і Сидорово росіяни вбили двох мирних жителів, ще одного поранили.
"Також вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого в Маріуполі, проте точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі встановити неможливо", - розповів Кириленко.
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