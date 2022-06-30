Країна-агресор росія вивела з Севастополя у море п'ять підводних човнів із семи, які перебувають у складі Чорноморського флоту. Про це пише "Крим. Реалії".

Чотири з них в стані готовності до ведення бойових дій.

Наразі до причалів на східному березі Південної бухти Севастополя пришвартовані два підводні човни проєкту 636.3 "Варшав'янка" зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів.

До складу Чорноморського флоту росії входять шість підводних човнів проекту "Варшав'янка":

Б-261 "Новоросійськ";

Б-237 "Ростов-на-Дону";

Б-262 "Старий Оскол";

Б-265 "Краснодар";

Б-268 "Великий Новгород";

Б-271 "Колпіно".

Також у складі флоту є підводний човен "Алроса" проєкту 877В "Палтус".

"Алроса" ще 28 червня вийшов на ходові випробування після довготривалого ремонту в 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту росії. Човен пройшов бонову браму й вийшов на зовнішній рейд Севастополя.

Зазначається, що човни проєкту "Варшав'янка" озброєні крилатими ракетами "Калібр". "Алроса" також є носієм цих ракет після модернізації.