З 1 липня Польща припиняє низку виплат для біженців з України. Влада перестане платити 40 злотих на день (261 грн) полякам, які прийняли у себе українців.

40 злотих (261 грн) перестануть отримувати українські біженці, які прибули до Польщі наприкінці лютого та вже вичерпали 120-денний ліміт.

Українці, які перебувають у країні менше ніж 120 днів, продовжать отримувати фінансову допомогу від уряду. Підтримку продовжать отримувати також інваліди, вагітні жінки, жінки з дітьми до року та з трьома дітьми та більше.

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У Польщі також скасують безкоштовний проїзд для українців у громадському транспорті та поїздах польського перевізника Intercity.

Уряд Польщі оголосив про скасування пільг на початку червня. Це рішення пояснили тим, що українським біженцям "настав час переходити до незалежності".

За даними ООН, до Польщі з 24 лютого в'їхали 4,4 млн українців. 2,4 млн уже виїхали з країни.

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У Польщі залишилося 1,3-1,5 млн українських біженців. З них 1,188 млн отримали ідентифікаційні номери, щоб повернутися до роботи та навчання та отримувати соціальну допомогу. 250 тис. українців уже розпочали легальну роботу в Республіці.