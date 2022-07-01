Українці тримають тил, доки ЗСУ тримають оборону на фронті. У Золотоніському районі на Черкащині запровадили програму "Сади перемоги". Під вирощування овочів тамтешні ОТГ виділили всі вільні земельні ділянки. Тепер картоплі, цибулі, капусти, помідорів та огірків вистачить не лише закрити власні потреби, а й допомогти іншим регіонам.

Метр за метром вчителька української мови Тетяна Ткаченко прополює рядки картоплі. Каже, працювати легше, коли поряд колектив. З травня весь штат працівників Зорівської школи обробляє ділянку у майже півтора гектари. Так педагоги вирішили боротися із продовольчою кризою.

Тетяна Ткаченко - вчителька української мови школи с. Зорівка:

Воювати вже не можемо, тому придумали свій фронт - «Сади перемоги» . Позасаджували всі пусті городи де були - картопля, городина. Та й полемо - так легше щось робити. От поки зранку не жарко - ми на городах , а потім ідем на методичну роботу, курси підвищення кваліфікації.

«Сади перемоги» - це урядова ініціатива. Ще наприкінці квітня закликали об'єднані громади засаджувати всі вільні земельні ділянки. Зорівська ОТГ стала на Черкащині пілотним проєктом. Під городиною тут вже шість гектарів комунальних земель і вже є і перший урожай.

Більші, адже «Сади перемоги» засаджували в Зорівці запізно - наприкінці травня. Але врожай всеодно буде багатим, впевнений сільська голова. Затримки вийшли через пошук благодійників, які б допомогли закупити посівний матеріал.

Галина Галушко - сільська голова Зорівської ОТГ:

З посівним матеріалом нам в основному допомагали канадійці і супровід урядових реформ в Україні. Від держави ми ще сподіваємось на спів-фінансування нашої програми.

До створення «Садів перемоги» долучились навіть місцеві фермери. Хтось поділився насінням, хтось допоміг добривами. Весь зібраний у Зорівській ОТГ врожай, буде або в сирому, або в консервованому вигляді йти на потреби ЗСУ, та на підтримку переселенців. Для консервацій благодійники навіть придбали громаді промисловий автоклав на 500 банок. А наповнювати їх буде чим, адже до проєкту доєднались і інші громади Золотоніського району.

Ірина Тернова - голова Золотоніської районної військової адміністрації:

Участь в проєкті брали не тільки сільські ради, а й самі жителі населених пунктів. По району взагалі велика кількість людей: хто садив овочеву групу, хто садив плодово-ягідну групу.

Для переробки і зберігання врожаю у Зорівці виділили приміщення колишньої школи. Виробничий процес тут мають запустити в найближчі тижні. Поки не достигла городина, робитимуть тушкованку.