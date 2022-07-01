Санкційна політика Заходу нібито підштовхує росію і Білорусь до прискорення об'єднавчих процесів.

Про це повідомляє президент росії володимир путін на форумі регіонів Білорусі і рф, який проходить в Гродно.

"Безпрецедентний політичний і санкційний тиск з боку так званого колективного заходу підштовхують нас до того, щоб прискорити об'єднавчі процеси. Адже спільно простіше мінімізувати збиток від прийнятих незаконних санкцій", - заявив він.