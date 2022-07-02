Як колір яблука впливає на його користь: пояснення експертів [ Редагувати ]
Чіткого поділу за складом та корисними властивостями між зеленими, жовтими та червоними яблуками немає, однак від кольору залежать деякі характеристики цих фруктів. Про це заявляють лікарі-медики.
Як правило, червоні яблука солодші, і, як наслідок, енергоємніші. Зелені кислі яблука містять менше фруктози, менш калорійні і тому корисніші. У жовтих яблуках менше заліза, але більше пектинів, що корисно для печінки та відділення жовчі.
Найкращі сорти для дітей - білий налив та антонівка, оскільки вони в міру солодкі та м'які. У червоних і жовтих яблуках міститься багато калію, що важливо для здоров'я серця та нирок дитини. Дітям, які схильні до алергії, краще давати зелені сорти яблук.
Гастроентерологи зазначають, що питання корисності тих чи інших видів яблук спірне й обов'язково потрібно враховувати супутні захворювання, кількість з'їдених фруктів та особисті переваги.
Незважаючи на користь яблук, ці фрукти можна їсти не всім. Кислі сорти яблук протипоказані людям, які страждають на гастрити, виразкові захворювання шлунка та 12-палої кишки. У таких випадках краще використовувати термічно оброблені яблука - печені або яблучне суфле.
Підвищений вміст фруктози в яблуках може викликати здуття живота, що протипоказано людям з функціональними розладами ШКТ і синдромом подразненого кишківника.
Підвищений вміст цукру небезпечний при проблемах із зубною емаллю та діабетикам. Чим яскравіший колір яблука, тим більша ймовірність алергічної реакції на нього.
Яблука багаті вітамінами А, В1, В2, В3, С, Е, Р, РР, К і мікроелементами - калієм, залізом, фосфором, цинком і магнієм. Ці фрукти корисно впливають на роботу мозку, знижують рівень холестерину та очищають судини, підтримують роботу імунної системи та навіть запобігають утворенню каменів у жовчному міхурі.
Нагадаємо, що раніше "Подробиці" писали про те, чому не можна їсти яблука на ніч.
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