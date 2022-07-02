Російські військові затримали свого командира, що хотів втекти з війни, яку росія розв'язала в Україні. Про це свідчить перехоплення розмови окупанта від ГУР.

У перехопленні розмови росіянин розповідає своїй дружині про велику кількість поранених, оскільки їхній підрозділ щойно вийшов із серйозного бою.

Також він повідомляє, що у сусідньому підрозділі підлеглі затримали командира, який хотів втекти.

"Четвертий батальйон, вони взяли в полон свого комбата. Примусили з ними бути, щоб не… (втік). Тому що в них там трьохсотих … (багато). Ми вчора також машини завантажили. Вже напоготові валити. Команда надійшла, стояти далі. Вчора більше 20 чоловік трьохсотих росіян вивезли", - сказав він.