Однією з причин атаки на Одещину називають помсту росіян за острів Зміїний, який вони вирішили "від'ємно утримувати", звісно, "з доброї волі". Іншими словами - дали драла після потужного удару Збройних сил України, зокрема й ракетами Гарпун. Після чого від свого безсилля вже порожній острів обстріляли фосфорними снарядами.

Те, що українська армія витіснила росіян зі Зміїного - беззаперечна стратегічна перемога. Адже тепер окупанти не мають панівного положення в Чорному морі. В російських пропагандистів з цього приводу реальна істерика.

Про значення острову Доброї волі у цій війні - у матеріалі Анатолія Журавльова.

Анатолій Журавльов, кореспондент:

Острів Зміїний. Маленька точка на українській мапі, яка стала великою кісткою у горлі військової ворожої потвори. Наші захисники ще на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну попереджали рашистів, що краще не намагатися проковтнути цю кістку.

Ці слова ще 24 лютого облетіли весь світ. І стали символом нашої визвольної боротьби. Але тоді до слів прикордонників зі Зміїного росіяни не дослухалися. По острову - вдарили, а наших хлопців - взяли у полон. Хоча до вторгнення цей острів для України стратегічного значення не мав.

Олег Жданов, військовий експерт:

У нас там була місцева система ППО, ближнього радіусу дії. І була радіолокаційна станція, яка виконувала завдання навігації в основному. Ми ж не збиралися… Ми не мілітаризували острів.

На відміну від росіян. Їм він був потрібен саме заради мілітаристської стратегічної мети.

Олег Жданов, військовий експерт:

Розташування на острові систем протиповітряної оборони дальнього радіусу дії, а також вогневих систем типу там тих же протикорабельних ракет, які мають можливість вести вогонь по цілям на суші, тому острів є ключовим. І він дозволяє розташування той же системи ППО або радіолокації він дозволяє контролювати акваторію Чорного моря навколо себе, де проходять основні торгові шляхи.

Рашисти утримували Зміїний чотири місяці. Хоча весь цей час українські військові давали окупантам жару. Острів навіть назвали Змієбаївкою. Бо його утримання росіянам обійшлося дорого - у майже мільярд доларів, підрахували аналітики. Адже російська армія біля Зміїного втратила безліч дорогої та потужної техніки.

І легендарну Москву, і мінімум чотири катери Раптор, і зенітно-ракетні комплекси, і гелікоптери, і з останнього - буксир Васілій Бех...

А це кадри, від яких у росіян виступають сльози. Це - атака Збройних сил України. Після якої в окупантів зʼявилася "добра воля":

Тридцатого июля в качестве шага доброй воли вооруженные российской федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там разнизон. - Всё! - Грустная ситуация…

Росія у властивій їй манері стала "від'ємно контролювати острів".

Володимир Зеленський, Президент України:

Мабуть, так само багато говорили про Зміїний тільки у той день, коли туди прибув російський корабель. Потім корабель відбув назавжди, а тепер і острів знову вільний. Вдячний я Головному управлінню розвідки, бійцям Альфи, вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації… острів Зміїний - це стратегічний пункт і це значно змінює ситуацію у Чорному морі.

У звільненні острова закордонні військові теж не бачать ніякого "жесту доброї волі". На сайті Пентагону є цілком конкретне твердження: звільнення Зміїного - це ще одна перемога Збройних сил України.

Ми розглядаємо цей розвиток подій як те, що українці дуже успішно чинили тиск на росіян, зокрема, використовуючи ракети «Гарпун», які вони нещодавно придбали, щоб атакувати корабель постачання. У такий спосіб українці ускладнили росіянам підтримку їхніх операцій, зробили їх вразливими для ударів.

Олег Жданов, військовий експерт:

Знищивши російський гарнізон на острові Зміїний і взявши його під вогневий контроль, ми фактично зняли, майже повністю зняли питання висадки морського десанта на наше узбережжя з боку чорноморського флоту росії.

А що буде зі Зміїним? Чи повернеться туди наш гарнізон? Поки - ні. Бо це занадто небезпечно:

Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ:

Если мы там поставим там наших военных, то русские будут постоянно их уничтожать ударами ракет, ударами с самолетов. Поэтому остров остается нашим, мы его контролируем, но находится там небезопасно для наших солдат.

І ці кадри - зайве підтвердження. Напередодні ввечері росіяни. певно, від безсилої люті вдарили по Зміїному фосфорними снарядами.