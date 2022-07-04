Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів про те, коли окупанти готують "референдуми" на новоокупованих територіях в Херсонській і Запорізькій областях.

Так, запланована дата - 11 вересня.

Готуються на 11 вересня. Ви маєте розуміти, що між підготуванням і фактом це, як то кажуть, довгий шлях, і чи приведе він саме до тієї мети, до якої вони готуються, покаже тільки час і наша вся робота.

При цьому, за словами Буданова, окупанти начебто готуються до приєднання вказаних територій, але паралельно з цим є інші варіанти.