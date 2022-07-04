Великий адронний колайдер після трьохрічної перерви запускають на рекордну потужність [ Редагувати ]
Великий адронний колайдер з 5 липня працюватиме за рекордної потужності 13,6 трлн електронвольт. Про це йдеться у заяві Європейської організації з ядерних досліджень (CERN).
На рекордній потужності колайдер працюватиме цілодобово майже чотири роки. Його почали розганяти з квітня. До цього він три роки був на модернізації.
Новий рівень потужності дозволить вченим продовжити дослідження бозона Хіггса, відкритого за допомогою колайдера в 2012 році. Назустріч один одному зі швидкістю світла випустять два пучки протонів. Цього разу зіткнень буде в 20 разів більше, ніж під час відкриття бозона Хіггса.
Вчені хочуть продовжити пошук розпадів бозона Хіггса на частинки темної матерії, щоб наблизитись до вирішення фундаментальних питань фізики.
Великий адронний колайдер збудований на 100-метровій глибині на кордоні Швейцарії та Франції. Він є кільцевим тунелем, в якому встановлено прискорювач протонів. У дослідженнях на колайдері беруть участь понад 10 тис. вчених та інженерів більш ніж зі 100 країн.
Нагадаємо, що Китай з 2015 року будує найпотужніший адронний колайдер в історії.
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