Великий адронний колайдер з 5 липня працюватиме за рекордної потужності 13,6 трлн електронвольт. Про це йдеться у заяві Європейської організації з ядерних досліджень (CERN).

На рекордній потужності колайдер працюватиме цілодобово майже чотири роки. Його почали розганяти з квітня. До цього він три роки був на модернізації.

Новий рівень потужності дозволить вченим продовжити дослідження бозона Хіггса, відкритого за допомогою колайдера в 2012 році. Назустріч один одному зі швидкістю світла випустять два пучки протонів. Цього разу зіткнень буде в 20 разів більше, ніж під час відкриття бозона Хіггса.

Вчені хочуть продовжити пошук розпадів бозона Хіггса на частинки темної матерії, щоб наблизитись до вирішення фундаментальних питань фізики.

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Великий адронний колайдер збудований на 100-метровій глибині на кордоні Швейцарії та Франції. Він є кільцевим тунелем, в якому встановлено прискорювач протонів. У дослідженнях на колайдері беруть участь понад 10 тис. вчених та інженерів більш ніж зі 100 країн.

Нагадаємо, що Китай з 2015 року будує найпотужніший адронний колайдер в історії.