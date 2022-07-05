У вівторок вранці, 5 липня, російські окупанти випустили по Дніпропетровській області сім ракет.. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.

Шість ракет успішно збили українські сили ППО.

"Приліт" ракети викликав загоряння приватного сектора в Покрові.

Всі ракети були збиті українськими військовими над Дніпром і Синельниківським районом. У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння, на цю мить рятувальники вже вогонь приборкали, ніхто не постраждав.

У місті Покров зафіксовано "приліт" у приватний сектор. Зруйновано кілька будинків, ще в кількох вибило шибки, вибух спровокував пожежу. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, ніхто не постраждав.