По Дніпропетровській області окупанти випустили 7 ракет [ Редагувати ]
У вівторок вранці, 5 липня, російські окупанти випустили по Дніпропетровській області сім ракет.. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.
Шість ракет успішно збили українські сили ППО.
"Приліт" ракети викликав загоряння приватного сектора в Покрові.
Всі ракети були збиті українськими військовими над Дніпром і Синельниківським районом. У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння, на цю мить рятувальники вже вогонь приборкали, ніхто не постраждав.
У місті Покров зафіксовано "приліт" у приватний сектор. Зруйновано кілька будинків, ще в кількох вибило шибки, вибух спровокував пожежу. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, ніхто не постраждав.
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