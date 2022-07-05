Volkswagen закриває виробництво у Нижньому Новгороді [ Редагувати ]
Російське представництво Volkswagen закриває виробництво у Нижньому Новгороді, де до початку збройного вторгнення в Україну на потужностях групи ГАЗ збирали автомобілі німецького автоконцерну. Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на заяву компанії.
Враховуючи загальний високий рівень невизначеності та неможливість спрогнозувати потенційне відновлення виробництва у Нижньому Новгороді, "Фольксваген Груп Рус" ухвалила рішення розпочати офіційну процедуру закриття свого власного офісу у Нижньому Новгороді 5 липня.
З початку червня "було запущено програму добровільного розірвання трудових договорів для співробітників", і більшість співробітників погодилися на її умови. Процес закриття торкнеться "приблизно 60 осіб", повідомили в компанії.
На початку червня стало відомо, що Volkswagen запропонував 200 працівникам контрактної збірки на базі групи ГАЗ у Нижньому Новгороді добровільно звільнитися.
Майданчик зі збирання автомобілів Volkswagen у Нижньому Новгороді перебуває у простої з 3 березня. Стосовно групи ГАЗ діють американські санкції, що стало однією з причин зупинки заводу. Volkswagen також має завод у Калузі.
Нагадаємо, що в середині квітня корпорація Stellantis, яка володіє брендами Peugeot, Citroen, Opel, Jeep і Fiat, оголосила, що зупиняє виробництво автомобілів на своєму заводі у Калузі.
У травні про зупинку єдиного заводу в рф (Санкт-Петербург) повідомила японська Nissan Motor.
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