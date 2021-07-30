Компания Volkswagen представила новый кроссовер Taigo, который появится на европейском рынке в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя.

Volkswagen Taigo представляет собой адаптированный для Европы южноамериканский SUV coupe Volkswagen Nivus. Внешне Taigo повторяет Nivus, не считая окрашенных в цвет кузова бамперов, нового рисунка фонарей и опциональных матричных фар.

Новая модель - приподнятый пятидверный хэтчбек - построена на платформе MQB-A0 с полузависимой задней подвеской, которую уже используют Volkswagen Polo и T-Cross.

Taigo на 159 мм длиннее, но на 64 мм ниже T-Cross (4266 и 1494 мм соответственно), а колесная база (2566 мм) и ширина (1757 мм) почти одинаковые. На выбор - колеса диаметром от 16 до 18 дюймов.

Все кроссоверы и внедорожники марки Volkswagen c двигателями внутреннего сгорания на европейском рынке имеют названия на букву T. Линейка моторов Volkswagen Taigo включает в себя бензиновые агрегаты от новой Skoda Fabia:

турбированный 3-цилиндровый 1-литровый бензиновый (1.0 TSI) на 95 и 110 л.с.;

4-цилиндровый 1,5-литровый (1.5 TSI) 150-сильный турбомотор.

Двигатели сочетаются с 5- и 6-ступенчатыми механическими коробками передач и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG. Привод - только передний. Volkswagen Taigo выпускается и в "спортивной" версии R-Line с более агрессивным дизайном бамперов и соответствующим декором салона.

Светодиодные фары входят в стандартную комплектацию, за доплату можно заказать матричную оптику, в нагрузку к которой идет светящаяся полоса на решетке радиатора.

Интерьер вместе с оснащением заимствован от нового Volkswagen Polo. В частности, появились цифровая панель приборов (с экраном на 6,5, 8 или 9,2 дюйма), мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, "полуавтопилот" IQ.Drive Travel Assist, кондиционер, кнопки на руле, Bluetooth и другое оборудование.

Центральная подушка безопасности между передними сиденьями, которая предотвращает соударение седоков во время аварии. Система автоматического торможения тоже входит "в базу". Багажник вмещает 438 литров.

Volkswagen Taigo будут собирать на заводе Seat в Испании. С декабря автомобиль будут продавать в 28 странах Европы и Африки по цене 20 тыс. евро. Будут ли поставки на украинский рынок - пока не известно.

Напомним, что Volkswagen официально представил новое поколение хэтчбека Polo GTI.