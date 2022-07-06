У Києві жінка захворіла на ботулізм: що потрібно знати про небезпечну хворобу [ Редагувати ]
У Дарницькому районі Києва через споживання в’яленої риби виявили випадок захворювання на ботулізм. Про це повідомляє КМДА.
За інформацією Держпродспоживслужби, 2 липня жінка придбала в’ялену рибу в магазині "Пчілка" за адресою вул. Олени Пчілки, 7-Б.
За інформацією Департаменту охорони здоров’я Києва, постраждала госпіталізована, їй ввели сироватку.
Ботулізм - небезпечна хвороба, яка може призвести до паралічу та смерті. Причиною захворювання найчастіше стає вживання продуктів домашнього консервування: м’яса, риби, інколи овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті чи термічно оброблені.
Вони можуть містити мікробний токсин - ботулінум. Визначити наявність ботулотоксину за смаком і запахом продукту неможливо, оскільки він не має кольору, смаку та запаху.
Щоб запобігти тяжких наслідків, вкрай важливо звернутися до лікаря за перших симптомів: спраги, сухості слизових оболонок, відчуття "грудки" в горлі. Згодом додається сильний головний біль, запаморочення, безсоння, підвищення температури тіла.
Єдиним лікуванням ботулізму є введення протиботулінічної сироватки.
Раніше "Подробиці" писали про те, яких продуктів варто уникати, щоб не захворіти на ботулізм.
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