В Одесі лунають потужні вибухи: оголошено повітряну тривогу [ Редагувати ]
Фото: Одеса
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Увечері 11 липня в Одесі лунають потужні вибухи. Детальної інформації поки немає.
Про це повідомляє "Суспільне Одеса".
Зазначимо, в Одеській області оголошено повітряну тривогу.
Також "Суспільне Одеса" опублікувало фото, на якому видно стовп диму.
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